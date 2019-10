Sehen Sie, wie sehr sich der Unfall einprägte?

Am Donnerstagmorgen fuhr in Herisau AR ein Lenker mit seinem Auto und Anhänger von St. Gallen kommend auf der Alpsteinstrasse in Richtung Appenzell. Dabei erkannte der 45-Jährige zu spät, dass die Autos vor ihm angehalten hatten, und prallte in der Folge gegen den vor ihm wartenden Lieferwagen und schob diesen gegen das Heck eines weiteren Autos. Personen wurden nicht verletzt.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

An den Fahrzeugen entstand Schaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. An der Stossstange des Unfallverursachers hinterliess der Aufprall klare Spuren: Ziffern des Nummernschildes prägten sich in die Stossstange ein.

(jeb)