Openair St. Gallen geht an deutschen Tickethändler

Die Dachmarke der Schweizer Musikagenturen Wepromote wird durch den deutschen Tickethändler CTS Eventim übernommen. CTS Eventim hat künftig die Mehrheit von 60 Prozent an Wepromote und deren Partner. Damit sichert sich das Unternehmen unter anderem das Openair St. Gallen und das Summerdays Festival.

In einer Mitteilung vom Freitag bestätigt Eventim damit Spekulationen der «NZZ am Sonntag», wonach Insider eine Übernahme von Wepromote durch das deutsche Musikagentur-Schwergewicht vorausgesagt hatten. Zusammen mit der bereits zu CTS Eventim gehörenden ABC Production sollen die Geschäfte von Wepromote unter dem neuen Namen Gadget ABC Entertainment Group zusammengelegt werden.

Laut Christof Huber, dem Festivaldirektor des Openair St. Gallen, werde sich am bisherigen Konzept des Festivals nichts ändern. Die Lokalität bleibe dieselbe und das Openair ist weiterhin angewiesen auf die freiwilligen Helfer und Helferinnen. Auch wenn sie keinen direkten Einfluss darauf hätten, wolle Huber auch das Preisniveau der Festivaltickets halten. «Die Preise orientieren sich am Publikum. Die Nachfrage bestimmt den Markt», sagt der Festivaldirektor zu 20 Minuten.

«Die Zusammenarbeit mit CTS Eventim ist eine Bereicherung und Sicherstellung für die Festivals», sagt Huber. Für die Zukunft mit CTS Eventim äusserte der Direktor jedoch einige Wünsche. «Es ist eine riesige Chance für Synergien mit dem Ausland», sagt Huber. Dabei betont er vor allem den Aspekt der Künstler, der potenziellen Netzwerke sowie die Innovation und Technologie.

«Wir erhoffen uns in der Zukunft einen noch besseren Zugang zu internationalen Künstlern», so Huber weiter. Er könne momentan noch keine Acts beim Namen nennen. «Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, jeden gewünschten Act ans Festival zu bringen. Der Zugang zu den Stadionkünstlern ist mittlerweile sehr schwierig.»

Openair Frauenfeld unter Live Nation Entertainment

In der Vergangenheit lockte bereits das Hip-Hop-Festival Openair Frauenfeld ein Grossunternehmen aus dem Ausland zum Investment in die hiesige Festivallandschaft an. Das Openair Frauenfeld gehört seit zweieinhalb Jahren mehrheitlich dem amerikanischem Medienunternehmen Live Nation Entertainment.

Das Openair St. Gallen hat bereits zwei Drittel des Line-ups für das Jahr 2020 angekündigt. Bestätigte Acts sind: Twenty One Pilots, Annenmaykantereit, Deichkind, Kontra K, The Lumineers, Alan Walker, Of Monsters & Men, Mando Diao, Patent Ochsner, Trettmann, Von wegen Lisbeth, SDP, Kummer, Giant Rooks, Krewella, Juju, Swiss & die Andern, Monumental Men, BHZ, Steiner & Madlaina, Dachs, Benjamin Amaru, Yes I'm Very Tired Now, Sensu, Ellas und Mnevis.



