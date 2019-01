Ohne diesen Hund hätte Frau (24) nicht überlebt

Der Kantonspolizei St. Gallen wurde am Dienstagabend kurz vor 19.30 Uhr gemeldet, dass sich eine 24-jährige Patientin der Klinik Wil im Wilerwald verlaufen habe. Es wurde eine Suchaktion organisiert, zu der neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen auch zwei Hundeführer mit ihren Hunden aufgeboten wurden. Ein Polizeihündin mit dem edlen Namen Alix vom Bergischen Geläut fand nach rund zwei Stunden die stark unterkühlte Frau. Sie war einen Hang hinuntergerutscht und lag im Dickicht, heisst es am Mittwoch in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.

Die 4-jährige Hündin der Rasse Griffon Bleu de Gascogne, die auf die Personensuche spezialisiert ist, nahm schnell eine Spur auf. Sie führte ihren Polizeihundeführer zuerst zu einer Brille, später zum Handy, einer Tasche und schliesslich zur gesuchten Frau. Die stark unterkühlte Frau wurde vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht. «Bei den herrschenden Minustemperaturen hätte die verletzte Frau die Nacht im Freien wohl kaum überlebt», so die Polizei.

(taw)