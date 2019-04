Oops, sie haben es schon wieder getan

Auf ihrem Youtube-Kanal postete die Rheintaler Band Fäschtbänkler ihr neustes Medley. Darin werden insgesamt 28 verschiedene Musik-Genres in knapp sechs Minuten auf witzige Weise den Zuhörern dargereicht. Die fünf Bandmitglieder verkleiden sich unter anderem als Britney Spears zu «Hit me baby one more time», singen und tanzen Michael Jacksons Hit «Billie Jean» und imitieren gekonnt die beiden Schweizer Rapper Lo & Leduc. Das Video kommt an: In rund drei Tagen hat das neue Medley schon über 150'000 Klicks auf Youtube.



Bereits in der Vergangenheit hatten die Medleys der Band regelmässig für grosse Begeisterung gesorgt. Im April 2018 wurde eines veröffentlicht, bei dem 26 Musikstile – von Jamaican Folk über Chanson bis zu Metal – in fünf Minuten und 39 Sekunden gespielt werden. Auch zur Weihnachtszeit sangen die fünf mit Kinderinstrumenten Adventszeitklassiker wie «Last Christmas» und «Jingle Bells».

(mwa)