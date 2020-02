Organisation will Federers Baupläne verhindern

Die Bauverwaltung der Stadt Rapperswil-Jona bestätigte am Dienstag die Einsprache der Gewässerschutzorganisation Aqua Viva gegenüber Keystone-SDA. Roger und Mirka Federer bauen derzeit auf einem 16'000 Quadratmeter grossen Grundstück am See in der Kemprater Bucht ein Haus. Eine Altlastensanierung wegen Schutts einer ehemaligen Ziegelei verzögert das Projekt.

Umfrage Hast du auch ein eigenes Haus? Ja, auch selbst bauen lassen.

Ja, aber gekauft.

Ich nicht, aber meine Eltern.

Nein.

Gegen diese Sanierung hat die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva bei der Stadt Rapperswil-Jona eine Einsprache eingereicht. Sie macht damit vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch. Die von der Bauherrschaft eingereichten Unterlagen seien lückenhaft, begründete Aqua Viva den Schritt.

So äusserten sich Passanten zum Baustart im Januar. (Video: mwa)

Zum Schutz des Zürichsees

Eine Altlastensanierung könne im See und im Uferbereich eine Gefährdung darstellen, so die Erklärung von Aqua Viva. Mit der Einsprache wolle man den Schutz des Gewässers und des Seeufers sicherstellen. Die Sache ist derzeit bei der Bauverwaltung hängig.

Eine weitere Einsprache des Vereins Rives Publiques gegen die Altlastensanierung wurde mittlerweile zurückgezogen. Der Westschweizer Verein, der sich in der ganzen Schweiz für durchgehend öffentliche Seeuferwege einsetzt, will dieses Ziel aber auch in Rapperswil-Jona weiterverfolgen. Rives Publiques hat in Rapperswil-Jona kein Verbandsbeschwerderecht.

(mig/sda)