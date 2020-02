Paar auf Drogentrip leidet unter Verfolgungswahn

Das Ehepaar konsumierte seit längerem regelmässig Kokain. So auch am 21. Juli 2018. Zudem trank der Beschuldigte (heute 39) laut Anklage noch zwei bis drei Flaschen Wein und ein paar Dosen Bier. Die Beschuldigte (heute 35 Jahre alt) trank ebenfalls Alkohol, allerdings weniger. Er hatte tagelang nicht geschlafen, sie nur kurz. Eine folgenschwere Kombination, wie sich noch zeigen wird.

Als sie die damals zehnjährige Tochter ins Bett bringen wollten, gab diese an, sich alleine im Zimmer zu fürchten. Der Beschuldigte versicherte ihr laut Anklage, dass ihr nichts passieren und er sie beschützen werde. Um dies zu veranschaulichen, legte er mehrere Äxte, ein Messer und ein Schwert in der Wohnung bereit. Wie es in der Anklageschrift heisst, geriet das Paar immer mehr in Panik und bekam sogar Todesangst. In ihrem Drogenwahn glaubten die beiden, von Geistern und Werwölfen und sonstigen Gestalten verfolgt zu werden.

Auf der Flucht

Gegen Mitternacht flüchtete die Familie samt Hund von den vermeintlichen Verfolgern aus dem Haus. Zur Verteidigung nahm er einen Axtstiel mit. Auf ihrer «Flucht» kamen sie an einem Gartenfest vorbei. Auch dort fühlten sie sich bedroht, liessen den Hund zurück und gingen weiter.

Auf der Pestalozzistrasse in Rorschach SG versuchte der Beschuldigte gegen Mitternacht vorbeifahrende Autos anzuhalten, um so den Verfolgern zu entkommen. Laut Anklage stellte er sich dazu mitten auf die Strasse. Ein vorbeifahrende Autofahrerin bekam es mit der Angst zu tun und verriegelte die Fahrzeugtüren. «Als sie langsam an ihm vorbeifuhr, schlug er, auf der Strassenmitte stehend, mit dem Axtstiel gegen den linken Seitenspiegel», so die Anklage. Die Autofahrerin fuhr davon. Der Beschuldigte versuchte es weiter.

Taxifahrer attackiert

Um etwa 0.05 Uhr hielt das Paar in Rorschach SG einen Taxichauffeur an und stieg ein. Als der Beschuldigte wenig später das Gefühl hatte, der Taxifahrer grinse seltsam und wolle sie zu den als bedrohlich wahrgenommenen Teilnehmern des Gartenfests zurückfahren, schlug er ihn mit der rechten Faust mehrmals ins Gesicht, öffnete die Fahrertür und warf ihn laut Anklage hinaus. Schwer verletzt wurde der Mann zurückgelassen.

Mit dem gestohlenen Taxi fuhr der Beschuldigte über einen Rasen, prallte in ein abgestelltes Boot und durchfuhr eine Hecke. Das Auto blieb dann total beschädigt in einer Garageneinfahrt stehen, wie es damals in einer Meldung der Kapo SG hiess. Die Tochter wurde bei der Irrfahrt verletzt. Der Beschuldigte hatte keinen gültigen Fahrausweis. Nach dem Unfall ergriffen sie zu Fuss die Flucht und versteckten sich in einem Gebüsch, bis sie um 1.58 Uhr von der Polizei festgenommen wurden.

Der betroffene Taxifahrer sagte damals kurz nach dem Angriff, dass für ihn klar sei, dass er wieder Taxi fahren will. Er sei noch einmal davongekommen und froh, wurden die Täter gefasst.

Das geforderte Strafmass

Die Verhandlung am Kreisgericht Rorschach findet am Mittwoch statt. Die Staatsanwaltschaft beantragt für den Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten und eine Busse in Höhe von 1200 Franken. Zudem sei entweder eine stationäre Suchtbehandlung gemäss Art. 60 StGB oder eine ambulante Behandlung gemäss Art. 63 StGB anzuordnen. Hinzu soll der Österreicher fünf Jahre des Landes verwiesen werden.

Für seine Frau beantragt die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 30 Franken. Hinzu kommt eine Busse von 800 Franken. Auch für sie sei eine Behandlung anzuordnen.

(taw)