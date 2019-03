«Es gibt doch noch gute Menschen auf dieser Welt»

«Wenn es mehr so Menschen geben würde, hätten wir weniger Probleme auf der Welt», sagt Dominic D.* am Montag gegenüber 20 Minuten. Der 37-Jährige hatte am Samstagnachmittag bei einer Tankstelle in St.Gallenkappel SG getankt. Nach dem Bezahlen legte er sein Portemonnaie kurz aufs Autodach. «Doch leider fuhr ich los und vergass es», so D. Erst beim Einkaufen mit seiner Freundin sei ihm aufgefallen, das etwas fehle.



«Wir sind sofort zurückgefahren. Aber leider konnte ich es nirgends finden.» Auch das Herumfragen in umliegenden Beizen und einer nahe gelegenen Autogarage hätten nichts gebracht. «Der einzige Hinweis war, dass jemand beobachtet hat, wie ein Töfffahrer etwas aufgehoben hatte», sagt der 37-Jährige. Daraufhin liess D. alle seine Karten sperren und habe sich mehr oder minder damit abgefunden, dass das Portemonnaie für immer weg sei.

Familie bringt Portemonnaie zu Hause vorbei

Am Sonntagmorgen dann aber die grosse Überraschung: «Ein Pärchen klingelte bei mir an der Tür und fragte, ob ich etwas verloren habe», so D. Er habe die Frage bejaht und sein Portemonnaie mit gesamtem Inhalt zurück erhalten. Das Paar reiste dafür extra von Jona SG in das rund eine Stunde entfernte Wiesendangen im Kanton Zürich. «Natürlich habe ich ihnen einen Finderlohn und eine Flasche Wein gegeben. Es gibt also doch noch gute Menschen auf dieser Welt», sagt der Leser-Reporter weiter.

Für die Finder, Edgardo Gysel und seine Frau Gudrun Schweizer, war die Rückgabe selbstverständlich: «Hätte ich etwas verloren, wäre ich auch sehr froh darum gewesen. Ausserdem ist es auch ein tolles Gefühl für uns als Finder.» Wie sich später herausstellte, war Gysel jener Töfffahrer, der sich nach dem Portemonnaie gebückt hatte. Er habe es mit nach Hause genommen und seiner Frau gezeigt. Dort habe er dann die Adresse von D. über search.ch ausfindig gemacht und den Weg mit einem Familienausflug zum Rheinfall in Schaffhausen verbunden.

«Der Blick von D., als wir bei ihm vor der Tür standen, war sehr emotional und hat mich berührt», so Gysel. Den Wein haben er und seine Frau noch am selben Abend genossen. «Es war schön, helfen zu können und ich würde es jeder Zeit wieder tun.» Für D. ist indes klar: «Sollte ich mal in so eine Situation kommen, dann würde ich genau so handeln.»

*Name der Redaktion bekannt

