Paar sammelt 1000 Franken auf Autobahn ein

Über einen kuriosen Einsatz für die Kantonspolizei St. Gallen am Samstagnachmittag auf der Autobahn A3 bei Mels berichtet Top Online: Es geht um Geld, dass herumflattert.

Wie Kapo-Sprecher Florian Schneider gegenüber 20 Minuten ausführt, gab es zwei Meldungen, dass Personen auf der Autobahn Geld einsammeln würden. «Die erste Meldung kam um 15.12 Uhr», so Schneider. Innert kürzester Zeit war eine Patrouille der Polizei vor Ort.

Über 1000 Franken

Angetroffen wurde ein Paar mit Kind. «Sie hatten ihr Auto auf dem Pannenstreifen abgestellt und waren dabei, dort und in der angrenzend Wiese Geld einzusammeln», so Schneider. Die Frau hätte nämlich ihr Portemonnaie auf dem Dach vergessen, als die Familie losfuhr. Als sie dann bei Mels auf die Autobahn Richtung Chur auffuhren, sei das Portemonnaie runtergefallen, worauf die Nötli davonflatterten. «Es waren über 1000 Franken in 100er-, 50er- und 20er-Noten», weiss Schneider. Die Fahrbahn habe das Paar aber nicht betreten.

Die Polizei habe dann den Bereich abgesichert. Mit Leuchtwesten hätten Polizisten das Geld auf der Fahrbahn eingesammelt – rund 500 Franken. Das sei wohl auch der Grund für die zweite Meldung gewesen, dass sich Personen auf der Fahrbahn befinden würden. Strafrechtliche Konsequenzen hat das Ganze für das Paar nicht.

Trotzdem der Rat von Schneider an jene, denen das auch einmal passieren sollte: «Wem das passiert – immer 117 wählen und wir kommen zur Absicherung.»

(taw)