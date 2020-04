Paar stirbt bei Bergunfall in Elm

Unterhalb des Firstbodens in Elm ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Bergunfall. Zwei Berggänger kamen dabei ums Leben.

Eine 28-jährige Frau und ihr 33-jähriger Freund hatten ihr Auto bei der Talstation der Tschinglen-Luftseilbahn abgestellt und stiegen via Tschinglen-Alp zum Firstboden auf. Nach

ersten Erkenntnissen sind die beiden Berggänger beim Abstieg in Richtung Elm unterhalb des Firstbodens auf dem Hartschnee ausgerutscht und rund 120 Höhenmeter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitten sie tödliche Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Angehörige hatten die beiden Personen am Montag bei der Polizei als vermisst gemeldet, worauf eine Suchaktion ausgelöst wurde. Auch auf Facebook wurde ein Aufruf gestartet. Bei einem Rega-Suchflug wurden die Vermissten am Montagnachmittag gefunden. In der Folge wurden ihre Leichen geborgen.

Die Umstände des Unfalls werden durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Glarus untersucht.

(20 Minuten)