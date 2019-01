«In der Schweiz geht es häufig nur ums Geld»

«Ich dachte ich würde die Schweiz niemals verlassen, aber meine Zeit in Finnland veränderte alles», erzählt Markus Brülisauer gegenüber 20 Minuten. Angefangen habe alles vor einigen Jahren, als er überlegte, sich einen Husky anzuschaffen. «Ich war schon immer von diesen Tieren fasziniert», gesteht der 31-Jährige. Da die Suche nach einem passenden Züchter und auch die damit verbundene Verantwortung jedoch schwieriger als gedacht war, versuchte Brülisauer die Tiere zuerst auf eine andere Art und Weise kennenzulernen.

«Vor drei Jahren begab ich mich nach Finnland und arbeitete auf einer Husky-Farm», so der 31-Jährige. Dies habe ihm so gut gefallen, dass er seinen eigentlich viermonatigen Arbeitsvertrag auf neun Monate aufstockte. Just in dieser Zeit in Finnland lernte er auch die 26-jährige Josephin Habermann kennen. Die gebürtige Deutsche verbrachte rund vier Monate mit Brülisauer auf der Farm.

12 Huskys und 600'000 Quadratmeter Land

Nach seiner Arbeit in Finnland kehrte Brülisauer aber nicht nur verliebt, sondern auch mit Nachwuchs in die Schweiz zurück. Husky Naali begleitete den St.Galler zurück nach Oberbüren SG und legte gemeinsam mit Freundin Josephin den Grundstein für sein neues Leben. «Nach dem Kauf meines zweiten Huskys kamen wir auf die Idee, ein eigenes Husky-Camp namens Naali Tours in Finnland zu eröffnen», erzählt Brülisauer. Ein weiterer Grund für den Wegzug war für den 31-Jährigen das Konsumdenken der Schweizer. «Hier geht es häufig nur um Geld, dort oben geht es ums Leben.»

Pärchen wandert mit Huskys nach Lappland aus

Mittlerweile besitzt das Pärchen 12 Huskys, rund 60 Hektare Land in Lappland und lernt seit bald sechs Monaten Finnisch. Rund die Hälfte der Tiere habe das Paar aus Tierheimen übernommen. Im Juni 2019 kehren die beiden der Schweiz endgültig den Rücken. «Am meisten vermissen werde ich neben meinen Freunden und Familie wohl die Berge und die St.Galler Bratwurst», sagt Brülisauer lachend.

Camp soll Ort der Begegnung sein

Die Freude über das bevorstehende Neue überwiege aber. So könne er in Lappland auch den Hunden ein besseres Leben bieten. «Jedes Rudel wird rund 10'000 Quadratmeter zur Verfügung haben», so Brülisauer. Ein Rudel bestehe aus acht Hunden. Geplant für das Camp sind rund 30 Tiere.

Ziel der beiden sei es, einen Ort der Begegnung zu schaffen, auch für sozial benachteiligte Kinder. «Daher wollen wir die Teilnahmegebühr für das Camp auch so tief wie möglich halten», so der 31-Jährige. Auch verfüge das Areal über einen See und Tipis, um den Kindern ein Gefühl der Erholung in der Wildnis zu vermitteln. «Die Tiere haben ein feines Gespür und merken innert Sekunden, wenn jemand genervt oder schlecht gelaunt ist.» Zudem seien alle Huskys Schlittenhunde. «So können die Kinder mit ihnen durch den Schnee fahren oder einfach nur mit ihnen herumtollen und die atemberaubende Natur geniessen», so Brülisauer.





(juu)