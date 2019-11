Panzer prallt in Auto – Frau wird schwer verletzt

Am Freitagabend kam es in Mels SG zu einem Unfall mit einem Panzer der Schweizer Armee. An einer Kreuzung kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem Auto.

Bei der Kollision wurde die Beifahrerin des PKW schwer verletzt. Die 85-Jährige musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Der Lenker des Fahrzeugs, ebenfalls 85 Jahre alt wurde beim Unfall nur leicht verletzt, aber ebenfalls mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Wie die Daniel Hug, von der Kantonspolizei, gegenüber von 20 Minuten mitteilt, blieben die 10 Soldaten im Panzer, des Types «Piranha», unverletzt.

Panzer der Armee kracht in Mels SG in Auto

Militärjustiz führt eigene Untersuchung

Laut des Mediensprechers sind Spezialisten der Kantonspolizei aufgeboten, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln. Derzeit werden die Spuren ausgewertet und die involvierten Personen befragt.

Mario Camelin, Sprecher der Militärjustiz, sagt, man werde eine eigene Untersuchung des Unfall führen. «Der Untersuchungsrichter wird sich vor Ort ein Bild machen und die notwendigen Ermittlungsschritte einleiten.»



(fss)