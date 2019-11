Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag in einer Mitteilung schreibt, ist die Frau, die am Freitagabend in Plons SG bei einem Unfall schwer verletzt wurde, am Sonntag im Spital verstorben. Dies aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Zum Unfall kam es am Freitagabend mit einem Panzer der Schweizer Armee. An der Kreuzung Pöltisstrasse in Plons kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem Auto. Der Fahrer des Autos, ein 85-jähriger Mann, wurde beim Unfall eher leicht verletzt.

Frau stirbt nach Unfall mit «Piranha»-Panzer

Wie Daniel Hug, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber 20 Minuten mitteilte, blieben die Soldaten im Panzer, des Types «Piranha», unverletzt. Am Steuer des Radschützenpanzers sass ein 24-jähriger Mann.



(taw)