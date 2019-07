Toter aus Bodensee ist identifiziert

Bei der Kantonspolizei Thurgau ging am Sonntag gegen 17 Uhr die Meldung ein, dass in Arbon beim Surfpoint eine Person reglos im Wasser liege. Passanten bargen den Mann aus dem See und begannen mit der Reanimation, die wenig später vom Rettungsdienst fortgeführt wurde. Trotz aller Bemühungen konnte der Mann nicht wiederbelebt werden.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte, wurde der Mann inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 83-Jährigen aus dem Kanton Thurgau. Dies ergaben Abklärungen am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen. Es gibt keinerlei Hinweise auf Dritteinwirkung. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt.

(20M)