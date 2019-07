Passanten ziehen toten Mann aus Bodensee

Bei der Kantonspolizei Thurgau ging am Sonntag gegen 17 Uhr die Meldung ein, dass in Arbon beim Surfpoint eine Person reglos im Wasser liege. Passanten bargen den Mann aus dem See und begannen mit der Reanimation, die wenig später vom Rettungsdienst fortgeführt wurde. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte, konnte der Mann trotz aller Bemühungen nicht wiederbelebt werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der ältere Mann kurz zuvor mit dem Velo an den See gefahren und ins Wasser gestiegen. Die Identität des Verstorbenen ist noch unklar, die Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau laufen. Für die Feststellung der genauen Todesursache wurde der Mann ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht. Eine Dritteinwirkung steht nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht im Vordergrund.

