«Wer hätte gedacht, dass man in einem Smart einen Kleiderschrank transportieren kann», fragt sich die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einem Facebook-Post. Spoiler: Der Schrank passt da nicht wirklich rein.

Dennoch versuchte es der Mann: Mit dem Möbelstück in seinem winzigen Auto wollte er in der Nacht auf Mittwoch über den Ricken fahren. Dort zog ihn die Polizei aus dem Verkehr.

Weiterfahren durfte er dann zwar wieder, allerdings wurde er verzeigt und er musste den Schrank auf der Stelle ausladen.

Auf Facebook wurde der Beitrag bisher rege kommentiert. «Umgekehrt hätte es bestimmt auch funktioniert – Smart im Kleiderschrank über Nacht versorgen», heisst es etwa. Ein anderer User schreibt: «Wenn ich gross bin, werde ich ein Transporter». Andere erwähnen, dass der Fahrer immerhin an ein Spanset dachte.

