Person bei Gewaltdelikt schwer verletzt

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Gewaltdelikt in der Nähe des Bahnhofs in Rapperswil-Jona kam. Die Meldung ging bei der Polizei etwa um 17 Uhr ein.

Laut einem Leser-Reporter kam es zu einer Messerstecherei. Laut Kapo-Sprecher Markus Rutz wurde eine Person schwer verletzt. Eine Person wurde festgenommen. Mehr könne er derzeit nicht sagen.

(20M)