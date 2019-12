Pferd rennt auf Strasse und wird angefahren

Kurz vor 12.30 Uhr rannte am Dienstag ein Pferd unvermittelt auf die Alpstrasse in Neuwilen, wo es auf Höhe Huebstrasse zur Kollision mit einem Auto kam, das in Richtung Engwilen unterwegs war.

Das Pferd wurde durch die Kollision verletzt und musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau hat das Tier keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken. Personen wurden keine verletzt. Wie das Pferd auf die Strasse gelangte, wird derzeit von der Kantonspolizei geklärt.

