Pferdestall geht in Flammen auf

Kurz nach 8 Uhr am Dienstagabend ist in einem Pferdestall in Riedt bei Erlen TG ein Feuer ausgebrochen, wie Daniel Meili, Pressesprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage bestätigte. Die Löscharbeiten seien noch im Gang, Flammen sehe man aber keine mehr.

Beim Brand wurde eine Person verletzt. Zum Verletzungsgrad konnte die Kantonspolizei noch keine konkreten Angaben machen. Vermutlich handle es sich aber um eine leichte Verletzung. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich drei Pferde und zehn Ponys im Stall. Sie konnten den Stall unverletzt verlassen.

Neben der Feuerwehr Erlen stand auch die Feuerwehr Amriswil im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.



(fur)