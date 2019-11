Plötzlich sass eine giftige Spinne auf seinem Arm

Schockiert meldete sich Martin Tuchschmid (36) am Mittwoch als Leser-Reporter bei 20 Minuten. Als der Werkstattleiter der Garage HS Automobile in Guntershausen TG sich mit Reparaturarbeiten an einem Auto beschäftigte, spürte er etwas Ungewohntes auf seinem Arm. «Ich war geschockt, als ich bemerkte, dass mir eine grosse, haarige Spinne über den Arm krabbelte», sagt Tuchschmid. Bei den Reparaturen musste er eine Birne am Scheinwerfer auswechseln. Dafür griff er unter die Radhausschale des BMW, wo sich die Spinne versteckt haben soll.

Umfrage Wie hätten Sie auf das plötzliche Erscheinen einer grossen Spinne reagiert? Mit Gelassenheit, denn die Tiere machen mir keine Angst.

Ich glaube ich hätte lauthals geschrien.

Ich wäre wahrscheinlich auch geschockt gewesen.

Ich will es mir gar nicht vorstellen.



«Die Spinne unterschied sich deutlich von den herkömmlich bekannten Rassen der Schweiz», sagt der Werkstattleiter. Sie hatte dicke lange Beine, einen schockierend grossen Körper und war komplett behaart. «Der Körper allein hatte die Grösse eines Fünflibers.»

«Erinnerte stark an eine Vogelspinne»

Mit einer ruckartigen Bewegung habe er sie abgeschüttelt. «Grundsätzlich habe ich keine Angst vor Spinnen, aber die Überraschung und Grösse haben mich dann doch geschockt.» Die Spinne fiel auf den BMW. Dort konnte er sie dann in Ruhe betrachten. «Sie bewegte sich nicht so schnell wie Spinnen, die wir in der Schweiz kennen. Es erinnerte stark an eine Vogelspinne», so Tuchschmid.

Der 36-Jährige habe die Spinne dann selbstständig eingefangen und in die Freiheit entlassen. «Als ich die Spinne in einem Becher nach draussen brachte, versuchte sie immer wieder auf meine Hand zu krabbeln.» Womöglich habe sie dabei bloss die Wärme der Haut gesucht. «Mir war dabei mulmig zumute.»

Kräuseljagdspinne vom Mittelmeerraum

Bei der Spinne handelt es sich um ein Weibchen der Kräuseljagdspinne, sagte Holger Frick, Leiter Bereich Museum im Naturama Aargau, gegenüber dem BLICK. Heimisch sei sie eigentlich im Mittelmeerraum, inzwischen aber auch in der Schweiz verbreitet.

Der giftige Biss kann sogar durch die Haut dringen. Er ist laut Frick aber nur für Personen gefährlich, die auf das Gift allergisch reagieren.



(maw)