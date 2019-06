Chauffeur baut Unfall, um Töfffahrer zu retten

Ein 61-jähriger Töfffahrer war am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Wattwilerstrasse in Ricken SG unterwegs. Dabei fuhr er auf einen Anhänger eines Personenwagens auf, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Von der anderem Richtung her kam in diesem Moment ein 96-Tonnen-Pneukran angefahren.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, reagierte der 57-jährige Chauffeur geistesgegenwärtig: Er wich dem auf der Strasse liegenden Motorradfahrer aus und lenkte seinen schweren Pneukran über den rechten Fahrbahnrand hinaus. Der achtachsige Spezialkran-Lastwagen überschlug sich daraufhin und kippte zur Seite. Der Chauffeur konnte sich selber aus seiner Kabine befreien. Er blieb unverletzt.

Zur einseitigen Verkehrsregelung wurde die zuständige Feuerwehr aufgeboten. Die Bergung des Pneukrans gestaltet sich als logistische Herausforderung: «Spezialisten werden das Fahrzeug bergen und dann abtransportieren. Wann dies der Fall ist, ist noch unbekannt», heisst es in der Mitteilung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

(juu)