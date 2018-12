«Der Mann joggte nackt um sein Auto herum»

«Kaum jemand ahnt, wie viele Arbeiten die Mitarbeitenden der Kantonspolizei jeden Tag ausführen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kapo St.Gallen. Die in den Medien veröffentlichten Ereignisse seinen nur ein winziger Teil der Polizeiarbeit.

«Reden statt schlagen, sich helfen, wenig trinken»

Deshalb hat Krüsi für einmal untersucht, was die Polizei allein im vergangenen November alles zu tun hatte. Auffallend sei dabei, «wie viele Einsätze hätten vermieden werden können, wenn die Leute untereinander das Gespräch gesucht oder sich geholfen» hätten. Krüsi: «Deshalb appellieren wir gerade jetzt zu Beginn der Adventszeit an die Bevölkerung, Rücksicht aufeinander zu nehmen, vor körperlicher Gewalt das Gespräch miteinander zu suchen, auf Menschen zu achten, die Hilfe brauchen könnten und massvoll mit Alkohol umzugehen.»



Manches, was die Polizisten leisten, sei skurril, vieles aber auch sehr belastend für die Polizisten. Krüsi: «Gerade die Adventszeit ist nicht immer einfach für unsere Leute, weil die angetroffene Wirklichkeit stark mit der Weihnachtsstimmung kontrastiert.»

Ein nackter Sportler

Um dies zu belegen listet Krüsi eben ein paar Beispiele aus dem vergangenen Monat auf. So habe sich die Polizei im November nicht nur rund 50 mal um aufgefundene Haustiere kümmern müssen, sondern auch über 90 mal die traurige Aufgabe gehabt, tote Tiere von der Fahrbahn zu entfernen, zu entsorgen und die Besitzer zu informieren.

In die Kategorie Spezialfälle gehört ein entblösste Sportler: «Jemand meldete uns, dass im Wald jemand nackt umherjogge. Eine Patrouille fand daraufhin einen Mann vor, der angab, es zu geniessen, nackt um sein Auto zu rennen. Ungeachtet der kühleren Temperaturen.»

Halbe Million für FB-Bekanntschaft

Aber auch Betrugsfälle gehören zum Polizeialltag. So habe die Polizei eine Anzeige wegen Betrugs aufnehmen müssen, da eine Frau ihrer Internetbekanntschaft, die sie über Facebook kennen- und lieben gelernt hat, innerhalb von eineinhalb Jahren rund 500'000 Franken überwiesen hatte. Wohl in der Hoffnung, dass daraus eine ernsthafte Beziehung entstehen könnte. «Die beiden haben sich noch nie und werden sich wahrscheinlich auch niemals sehen», so Krüsi.

Es gab aber auch brenzlige Situationen. So ist eine Auseinandersetzung in einer Bar derart eskaliert, dass sich Gäste aus Angst selbst verbarrikadierten. Ein Polizeibeamter musste deshalb zuerst seinen Ausweis durch ein an diesem Abend entstandenes Loch in der Tür stecken, damit er hineingelassen wurde.

«Viele Fälle wären vermeidbar»

Über 50 mal musste die Kapo St. Gallen im November wegen häuslicher Gewalt ausrücken, was sie als «schockierend» taxiert. «Wir intervenierten über 40 mal, weil es zu Tätlichkeiten kam und rückten 15 Mal wegen Hausfriedensbruchs aus.» Auch kümmerten sich die Patrouillen um drei entwichene, fünf verwirrte, zehn entlaufende und 16 vermisste Personen. Krüsi: «Unsere Leute waren unter den ersten auf dem Platz, als sich die 27 aussergewöhnlichen Todesfälle, die sechs Suizide oder die sechs Suizid-Versuche ereigneten.»

Nicht zuletzt habe die Polizei auch als Privat-Taxi agieren müssen: «Unsere Mitarbeitenden kümmerten sich rund 30 mal um alkoholisierte Personen und sorgten dafür, dass diese in ihrem Zustand sicher nach Hause kamen.»

(juu)