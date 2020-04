Polizei bedankt sich fürs «Helfen statt Gaffen»

In Frauenfeld kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach 17 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin den Talbach-Kreisel. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es dabei zur seitlichen Kollision mit einer 56-jährigen E-Bike-Fahrerin, die sich im Kreisel befand. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die Einsatzkräfte kurz nach Meldungseingang vor Ort ankamen, hätten sie ein schönes Beispiel für Zivilcourage erleben dürfen. Wie die Polizei auf Facebook schreibt, hatte eine zufällig anwesende Rettungssanitäterin bereits die Betreuung der verletzten Velofahrerin übernommen. Zahlreiche weitere Passanten seien zur Hilfe gekommen. Sie hätten den komplizierten Verkehr rund um den Talbach-Kreisel gekonnt geregelt und hätten so sichergestellt, dass es nicht zu weiteren gefährlichen Situationen kam.

«Deshalb winden wir bei dieser Gelegenheit allen Helferinnen und Helfern in diesem und ähnlichen Fällen ein symbolisches Kränzchen und sagen Danke!», schreibt die Thurgauer Polizei weiter auf Facebook.

«Nicht selbstverständlich»

Dass Passanten bei Unfällen helfen, sei nicht selbstverständlich. «Wir kennen auch die andere Seite mit Gaffern», sagt Polizeisprecher Michael Roth. «Aber es kommt gelegentlich vor, dass uns Passanten oder Beteiligte helfen.» Beim Unfall im Talbach-Kreisel seien aber die Anzahl sowie die Souveränität der Helfenden beachtlich gewesen. «Sie haben sich gut aufgeteilt und geholfen, den Verkehr zu regeln.» Mit einem solchen Handeln diene man nicht nur der Polizei, sondern auch den Mitmenschen. Dafür äussert auch Roth nochmals ein «Aufrichtiges Dankeschön».

Die 56-Jährige wurde laut Polizei mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen sei ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstanden.

(nke)