Polizei entdeckt über tausend Hanfpflanzen

Am frühen Montagmorgen führte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden im Auftrag der Staatsanwaltschaft mehrere Hausdurchsuchungen durch. Wie die Kapo AR schreibt, stellten sie dabei in einer Geschäftsliegenschaft in Grub und in einem Wohnhaus in Wald zwei professionell eingerichtete Indoor-Hanfplantagen sicher. Insgesamt rund 1000 Hanfplanzen, 400 Stecklingen und 20 Mutterpflanzen sollen sich darin befunden haben.

Die Betreiber der Anlagen, drei Schweizer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Ihre für das Betreiben der Anlage verwendeten Gerätschaften im Wert von über hundert Tausend Franken wurden sichergestellt und gemeinsam mit den Pflanzen vernichtet. Laut der Polizei würden weitere Abklärungen laufen.

(juu)