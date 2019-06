Polizei geht von Unfall aus, Partner aus Haft entlassen

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Südstrasse in Mollis GL wurde am Donnerstag eine Frau durch eine Schusswaffe tödlich verletzt. Ihr Lebenspartner, ein 28-jähriger Schweizer, alarmierte daraufhin die Rettungskräfte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehe man aufgrund der bisherigen Untersuchungsergebnisse von einer ungewollten Schussabgabe und damit von einem Unfallereignis aus.

Partner aus Haft entlassen

Der 28-jährige Schweizer, welcher in der gemeinsamen Wohnung durch die eintreffenden Polizeikräfte verhaftet wurde, ist inzwischen aus der Haft entlassen worden.

Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Untersuchung der Staatsanwaltschaft unter Einbezug der Kantonspolizei Glarus, des Forensischen Instituts Zürich sowie des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich.

