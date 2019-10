Polizei greift bei Wildpinklern durch

Grundsätzlich fällt die Bilanz zur Olma und dem Herbstjahrmarkt am Sonntag, dem letzten Tag der Veranstaltungen, positiv aus. Dennoch musste die Stadtpolizei St. Gallen laut einer Mitteilung diverse Bussen ausstellen.

Gebüsst wurden dieses Jahr vergleichsweise viele Wildpinkler. Insgesamt wurden 84 Bussen wegen öffentlichen Urinierens ausgestellt. Im Vergleich zum letzten Jahr, als gerade einmal 30 Bussen ausgestellt wurden, ein deutlicher Anstieg. «Speziell daran ist, dass die meisten Verstösse am letzten Wochenende des Jahrmarktes geschehen sind», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Dies könne womöglich auf das gute Wetter zurückgeführt werden. Denn die Polizeipräsenz habe sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht verändert, so Widmer weiter.

Neben Toiletten gepinkelt

Auch das WC-Konzept sei unverändert geblieben. Die gut beleuchteten WC-Anlagen waren an den Wochenenden jeweils bis 24 Uhr geöffnet. «Als ich die Patrouille begleitete, sah ich einen Mann, der gerade einmal fünf Meter neben den freien WC's an einen Gartenzaun pinkelte», sagt Widmer. Für ihn ist das unverständlich, denn an Möglichkeiten für das grosse und das kleine Geschäft mangle es nicht.

Die Stadtpolizei St.Gallen verzeichnet gesamthaft etwa gleich viele Interventionen wie im letzten Jahr. Dies, obwohl es gerade an den Wochenenden sehr viele Besucherinnen und Besucher an den Herbstjahrmarkt zog. Es zeigt sich, dass weniger Personen wegen aggressiven Verhaltens aufgefallen sind. Dafür musste die Stadtpolizei St.Gallen mit 30 Interventionen, drei Mal häufiger wegen Tätlichkeiten ausrücken, als im Jahr zuvor. «Wie schon letztes Jahr wurde bei den Tätlichkeiten niemand schwerer verletzt», so Widmer. Die über die Jahre bekannten Hotspots für Auseinandersetzungen habe man stehts im Auge behalten.

Deutlich mehr Falschparker

Wurden im Jahr 2018 bis Sonntagmorgen 446 Autofahrerinnen und Autofahrer gebüsst, so waren es in diesem Jahr 719. Die Bussen wurden hauptsächlich wegen falschem Parken ausgestellt. «Teils wurden die Strassen der umliegenden Wohnquartiere mit Autos blockiert», erklärt Widmer.

