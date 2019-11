Polizei hat Jugendliche nach Schlägerei auf Radar

Am späten Freitagnachmittag bekam die Kantonspolizei Thurgau einen Anruf. Die Polizei wurde über eine vereinbarte Schlägerei informiert. Zwei Gruppen von Jugendlichen wollten sich am Abend beim Bahnhof Erlen treffen. Die Polizei konnte ein Zusammentreffen verhindern.



Abklärungen ergaben, dass rund 40 Jugendliche aus Romanshorn und Amriswil mit dem Regionalzug unterwegs nach Erlen waren. Die Polizei entschied sich beim Halt, die Türen zu blockieren und nur Unbeteiligte raus zu lassen. Die Jugendlichen aus dem Oberthurgau wurden beim nächsten Halt in Sulgen kontrolliert. Diejenigen die bereits in Erlen warteten, mussten ebenfalls ihre Personalien angeben.

Nicht alle erwischt

Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau sagt: «Alle involvierten Personen konnten wir nicht anhalten. Ich schätze rund ein Viertel ist der Polizei entwischt.» Aus Polizei-Sicht sei der Einsatz aber gut verlaufen. Das oberste Ziel sei gewesen, das Aufeinandertreffen der beiden Gruppen zu verhindern und dies sei gelungen.

Die kontrollierten Jugendlichen sind alle noch minderjährig. Sie sind laut Theler zwischen 13- und 17-jährig. Die Mehrheit davon seien Schweizer gewesen. Die Polizei vermutet, dass die Jugendlichen von zwei verschiedenen Schulen stammen. «Die Ermittlungen laufen aber in alle Richtungen. Das Motiv der Schlägerei könnte auch ethnische Hintergründe haben», so Theler.

Jugendliche im Auge

Ein 15-Jähriger muss sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten. Er trug bei der Kontrolle eine Softair-Waffe bei sich. Alle anderen Jugendlichen dürften mit einem blauen Auge davon kommen. Dennoch sagt Theler: «Die Jugendlichen kennen die Konsequenzen einer Schlägerei wohl nicht. Die Beteiligung an einer solchen ist keine Bagatelle.» Sie hätten alle mit einer Anzeige rechnen müssen.

Alle Kontrollierten mussten ihre Personalien angeben. Die Polizei habe sie nun auf dem Schirm. Theler hofft, dass die Jugendlichen daraus ihre Lehren ziehen. Sie sollten vorgewarnt sein. Die Eltern wurden nicht informiert. Das sei nicht Aufgabe der Polizei.

Polizei schaut hin

Die Kantonspolizei Thurgau hat Spezialisten, die sich explizit mit Jugendgewalt befassen. Sie sind etwa in den sozialen Medien unterwegs und beobachten dort die Stimmung. Von der geplanten Schlägerei am Freitagabend in Erlen habe die Polizei aber erst durch den Anruf erfahren, so Theler.

Weiter sagt er: «Falls sich zeigt, dass die beiden Gruppen von einzelnen Schulen stammen, werden wir dort präventiv auftreten.» Es gehe darum, zum Thema Jugendgewalt zu sensibilisieren und die zahlreichen Anlaufstellen im Kanton vorzustellen. Sei es für die Schulleitung, die Lehrer oder die Schüler.

