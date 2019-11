Polizei kann Bussen jetzt noch schneller ausstellen

Wer erhält schon gerne eine Busse? Niemand, das ist klar. «Doch neu können sie schnell und unkompliziert online bezahlt werden», sagt Philipp Sennhauser, Leiter der Verkehrspolizei St. Gallen. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt, dass in Wil SG gestartet wurde.

Neu hat man keinen Einzahlungsschein unter dem Scheibenwischer, sondern eine Busse mit einem QR-Code. «Man muss nur mit der Handykamera auf den QR-Code zielen und schon zeigt es einem den Link zum Bussen-Portal an», erklärt Sennhauser. Auf dem Portal muss man die Nummer der Ordnungsbusse angeben, diese steht auf dem ausgestellten Zettel. Zusätzlich muss noch die Autonummer des gebüssten Autos eintragen werden. Abschliessend wählt meine seine Zahlungsmethode. Hier stehen verschiedene Kreditkarten-Anbieter, die Post E-Finance, Postcard und Twint zur Auswahl.

Was machen Personen ohne Smartphone?

«Wir haben auch beachtet, dass es Personen gibt, die kein Smartphone und keinen Computer besitzen», so Sennhauser weiter. In diesem Fall wird nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen ein Einzahlungsschein per Post an den Wohnort gesendet. «Um diese Rechnung zu bezahlen, hat man erneut 30 Tage Zeit bis gemahnt wird.» Bei der Bezahlung mit dem Einzahlungsschein hat sich nichts geändert.

So werden neu Bussen ausgestellt

«Für die Polizei ist das ein wichtiger Schritt in Richtung digitalisierter Polizeiarbeit», so Sennhauser. Was früher von Hand ausgestellt werden musste, kann neu schnell und einfach am Handy erledigt werden. So spielt es keine Rolle mehr, ob es regnet oder der Kugelschreiber versagt, die Busse könne grundsätzlich immer ausgestellt werden. «Wir sind viel schneller im Ausstellen von Bussen.»

Zeitersparnisse sind enorm

Das Doppel, das zur Erfassung im Büro benötigt wurde, existiert nicht mehr. Damit fällt auch das nachträgliche manuelle Erfassen im System weg. «Bei rund 45'000 Bussen, die in Wil und den Nachbargemeinden jährlich ausgestellt werden, kann im Backoffice sehr viel Zeit gespart werden», so Sennhauser. Auch fallen jegliche Falscherfassungen weg. Da das Nummernschild gescannt wird, besteht keine Möglichkeit, dass sich ein Polizist irrtümlicherweise eine falsche Nummer notiert.

Der Bussenzettel sei für mehrere Tage resistent gegen Wasser und Schnee. «Dies kommt der Umwelt zugute, denn die Plastiksäcke in denen bislang die Einzahlungsscheine unter den Scheibenwischer geklemmt wurden, werden nicht mehr benötigt», sagt Sennhauser abschliessend.

(maw)