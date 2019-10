Polizei liess ihn gehen und er machte unbeirrt weiter

17 Brände und Versuche dazu legt die Staatsanwaltschaft dem Schweizer (51) laut Anklageschrift zur Last, dazu kommen diverse Sachbeschädigungen. Die allermeisten Vorfälle erfolgten am Wohnort des Beschuldigten, in seiner nächsten Nachbarschaft. Die erste angeklagte Tat datiert auf den 30. März 2016, die letzte auf den Neujahrstag 2019.

Da soll er bei einer Liegenschaft mit angebautem Pferdestall einen Holzgranulat-Ballen in Brand gesteckt haben. Das Feuer breitete sich rasch aus, Estrich und Dachkonstruktion des Hauses brannten vollständig aus, der Eigentümer erlitt Verbrennungen. Laut damaligen Medienberichten konnten mehrere Pferde und Ponys in Sicherheit gebracht werden.

Hohes Strafmass gefordert

Die Anklage listet auch rund 30 Fälle von Sachbeschädigung auf.

Bei den meisten Taten war es bei geringem Schaden geblieben. Bei jenem letzten Mal allerdings entstand laut Staatsanwaltschaft ein Sachschaden von rund 400'000 Franken. Insgesamt belaufen sich die Schäden damit gemäss Anklage auf rund 480'000 Franken. Noch am gleichen Abend wurde der Verdächtigte festgenommen. Seither sitzt er in Haft.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine hohe Strafe von 13 Jahren Freiheitsentzug und 500 Franken Busse. Das Schweizerische Strafgesetzbuch sieht für Brandstiftung Freiheitsstrafen «nicht unter einem Jahr» vor – eine Maximalstrafe legt es nicht fest. Für Sachbeschädigung mit grossem Schaden sieht das Gesetz bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug vor.

Die Polizei hatte den Beschuldigten seit längerem im Visier. Bereits im Frühling 2017 wurde er beobachtet. Nachdem die Kamera bei einem Vorfall aber offenbar entdeckt und abgedeckt worden war, wurde die Observation schon nach wenigen Tagen abgebrochen. Im Herbst des gleichen Jahres wurde der Mann festgenommen, tags darauf aber wieder entlassen – er machte unbeirrt weiter.

Verfahren sistiert

Am Donnerstag wurde am Prozess bekannt, dass das Verfahren sistiert wird. Weil der Beschuldigte sämtliche Vorwürfe zurückweist, steht ein reiner Indizienprozess an. Zudem ist der Strafantrag der Staatsanwaltschaft mit 13 Jahren Freiheitsstrafe sehr hoch. Das Verfahren sei damit von grosser Bedeutung für den Beschuldigten, sagte die Gerichtsvorsitzende nach Bekanntgabe des Unterbruchs zu den Medien.

Aus diesen Gründen sei es besonders wichtig, alle Unklarheiten zu vermeiden, sagte sie: «Darauf hat jeder Beschuldigte Anspruch.» Bis zu einer rechtsgültigen Verurteilung gilt wie üblich die Unschuldsvermutung. Trotzdem wird beim Zwangsmassnahmengericht eine Verlängerung der Sicherheitshaft für den Beschuldigten wegen Wiederholungsgefahr beantragt.

Aufnahmen auswerten

Die Anordnung von ergänzenden Abklärungen erfolgte am Donnerstagvormittag, nachdem der Verteidiger des 51-jährigen Schweizers eine ganze Reihe von Beweisanträgen gestellt hatte. Er monierte Unklarheiten und Ungenauigkeiten. So müssen nun unter anderem die vorhandenen Videoaufnahmen eingehend ausgewertet und weitere Personen befragt werden.

Der Verteidiger verlangte im weiteren, das psychiatrische Gutachten sei aus den Akten zu weisen. Dies tat das Gericht nicht, wie die Vorsitzende sagte: Das Gutachten, das ein renommierter Fachmann erstellt hat, bleibt bei den Akten. Da aber jedes Gutachten eine «Momentaufnahme» sei, soll ein zusätzliches Gutachten eingeholt werden, sagte die Gerichtsvorsitzende.

Das Verfahren bleibt beim Bezirksgericht Weinfelden hängig. Wann es wiederaufgenommen wird ist unklar.

Der Staatsanwalt nahm die Aufträge des Gerichts entgegen. Er werde versuchen, die verlangten Ergänzungen «möglichst rasch» beizubringen. Als Herabwürdigung seiner Arbeit verstehe er das Ganze nicht, sagte er: «Ich sehe das sportlich.»

