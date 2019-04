Polizei sammelt Küken unter Autos zusammen

Eine neunköpfige Entenfamilie wurde laut der Kantonspolizei St. Gallen am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr an der Glärnischstrasse in Wil SG gesichtet. Eine Spaziergängerin meldete, dass sich mehrere Entenküken auf einem Firmenareal befinden würden.

Eine ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte vor Ort acht Entlein unter den parkierten Autos einfangen. Die Entenmutter beobachtete das Ganze aus der Ferne und folgte den Polizisten anschliessend zum Chrebsbach, wo die Enten freigelassen wurden. «Die quakende Grossfamilie freute sich über den unverhofften Ortswechsel und schwamm ohne Dankesbekundungen von dannen», wie die Polizei auf Facebook schreibt.

