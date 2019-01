Polizei stellt Blitzer wegen Wildtieren auf

Auf der Staatsstrasse in Bad Ragaz wurde am Donnerstagmorgen gegen 5.50 Uhr ein Hirsch von einem Auto angefahren. Der Unfallverursacher setzte mit seinem Auto die Fahrt fort, ohne sich um den Hirsch zu kümmern. Nachdem die Kantonspolizei St. Gallen einen Zeugenaufruf gemacht hatte, meldete ein Bürger in der Region Werdenberg-Sarganserland einen beschädigten Suzuki. Der 26-jährige Fahrer konnte ausfindig gemacht werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie das Tierschutzgesetz angezeigt.

Ist es passiert, sofort anhalten und die Warnblinker einschalten. Die Unfallstelle mit einem Pannendreieck sichern und die Polizei über die Nummer 117 benachrichtigen. Sie bietet den zuständigen Wildhüter oder Jäger auf. Dem Wildtier sollte man sich nach dem Unfall auf keinen Fall nähern. Nicht versuchen, dem Tier selber zu helfen - es gerät dadurch nur noch mehr in Stress und Angst. Jeder Wildunfall muss gemeldet werden - auch wenn das Tier unverletzt scheint und davongerannt ist. So können die Tiere gesucht, professionell versorgt und wenn nötig von ihren Leiden erlöst werden.

Die Meldung des Unfalls ist nicht strafbar, sondern zwingend notwendig. Wer sich hingegen ohne Meldung vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht und verstösst gegen das Strassenverkehrs- und Tierschutzgesetz und muss damit rechnen, dass die Versicherung einen allfälligen Schaden nicht bezahlt und ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Im Moment wird ein allgemein starker Wildwechsel festgestellt. «Wenn tiefer Schnee liegt und Kälte herrscht, kommen Wildtiere nur mühsam voran und suchen sich neue Wege, um zu Nahrungsplätzen zu gelangen. Oder sie bewegen sich

entlang der Strassen, um Salz zu lecken», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Vor allem der Raum Werdenberg-Sarganserland und das Toggenburg ist betroffen, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt. Es kam zu mehreren Unfällen, bei denen Wildtiere verletzt oder getötet wurden. Menschen wurden bis anhin bei den Kollisionen nicht verletzt.

Temporeduktion

Besonders betroffen sind die Staatsstrassen in Bad Ragaz. Sowohl die Verbindungen nach Sargans wie auch nach Mastrils wurden deshalb von 80 km/h auf 60 km/h reduziert. Auf der Strecke Bad Ragaz – Sargans wurde eine semistationäre Messanlage aufgestellt.

Beide Massnahmen dienen letztlich der Verkehrssicherheit und dem Reduzieren von Unfällen, bei denen Menschen und Tiere verletzt werden könnten. Die Kantonspolizei St.Gallen bittet die Verkehrsteilnehmer um angepasste Geschwindigkeit, so dass bei querendem Wild rechtzeitig angehalten werden kann.

Wildhüter empfehlen zudem, Strassenränder gut zu beobachten. Wenn Tiere bereits auf der Strasse stehen, ist der Warnblinker einzuschalten und wenn möglich ganz anzuhalten, bis die Gefahr eines Unfalls nicht mehr besteht. Besonders Rothirsche sind meist in Gruppen unterwegs, und wenn ein Tier über die Strasse springt, folgen meist noch weitere.



