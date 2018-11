Polizei verhaftet entflohenen Häftling

Seit einem Monat sass ein 22-jähriger Algerier im Gefängnis in Uznach. Am Mittwoch hatte er gegen 15 Uhr einen Arzt-Termin in Gommiswald SG.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Häftling nutzte die Chance und ihm gelang die Flucht. Dabei trug er gar noch die Handschellen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, suchten mehrere Polizeipatrouillen sowie ein Helikopter den Flüchtigen.

Gegen 17 Uhr wurde der Mann wieder festgenommen.

(20M)