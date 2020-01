Polizei verdonnert Lenker zum Scheiben-Kratzen

Die Stadtpolizei St. Gallen zog am Freitagmorgen einen Autolenker aus dem Verkehr, weil die Sicht durch die Frontscheibe massiv eingeschränkt war. Der grösste Teil der Scheibe war mit Eis zugefroren, schreibt die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung. Erst nachdem der Lenker die Scheibe vor Ort gereinigt hatte, konnte er die Fahrt fortsetzen. Bei weiteren drei Fahrzeugen mussten die Scheiben durch die Fahrer freigemacht werden. Alle Fahrzeuglenker werden angezeigt.

Werde Praktikant



Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du hier

Die Stadtpolizei St. Gallen macht erneut darauf aufmerksam, dass die Front- sowie die zwei vorderen Seitenfenster bei Eisbildung komplett gereinigt werden müssen. Ebenso müssen alle Lichtelemente, die Kontrollschilder sowie die Seitenspiegel von Eis befreit sein. Schnee muss vom kompletten Fahrzeug geräumt werden.

(taw)