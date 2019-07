Polizei zieht Wrack auf acht Rädern aus Verkehr

Ein 48-jähriger Chauffeur wurde am Dienstagnachmittag, um kurz vor 17 Uhr, mit seinem Lastwagen zu einer Kontrolle ins Schwerverkehrskontrollzentrum in Unterrealta GR abgeleitet. Schnell wurde den Kontrollierenden klar, dass sich dieses Exportfahrzeug in einem nichtbetriebssicheren Zustand befand.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, hatten drei von vier Bremsen keine Wirkung. Zudem wies das schwere Motorfahrzeug defekte und rostige Federungen sowie Löcher im Chassis auf. Nebst all diesen Mängeln war das Wrack, wie die Polizei das Fahrzeug nannte, mit alten und spröden Reifen ausgerüstet. Ein defekter Richtungsblinker rundete den schlechten Zustand des LKWs ab. Der Lenker wird zur Anzeige gebracht.

(viv)