Polizeiauto bei Kollision abgeschossen

Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag gegen 10.30 Uhr mit einer Mitfahrerin von Scuol kommend über die Hauptstrasse H27 in Richtung Martina. Auf der Umfahrung Strada verlor der Lenker in einer schneebedeckten Rechtskurve die Herrschaft über sein Auto. Dieses prallte heftig seitlich mit einem aus der Gegenrichtung nahenden Patrouillenauto der Kantonspolizei Graubünden zusammen – oder «schoss es ab», wie man umgangssprachlich sagt.

Bildstrecken Lenker mit Sommerreifen knallt in Polizeiauto

Das Dienstfahrzeug der 26-jährigen Polizistin sowie eines mitfahrenden Polizisten kam dabei von der Strasse ab. Alle Beteiligten konnten die Autos unverletzt verlassen.

Weitere Verkehrsunfälle wegen Schnees

Auf den schneebedeckten Fahrbahnen ereigneten sich am Freitag auf dem Strassennetz des Kantons Graubünden an verschiedenen Orten Verkehrsunfälle. Die Kantonspolizei Graubünden rückte bis Freitagmittag zu elf Verkehrsunfällen aus. Bei allen Kollisionen gab es glücklicherweise lediglich Sachschaden.

(20 Minuten)