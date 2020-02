Bankräuber schiesst um sich und flüchtet mit Beute

In einer Bank in Chur ist es am Donnerstagmorgen zu einem Raubüberfall gekommen, teilt die Kapo Graubünden mit. Um 9.06 Uhr sei der Überfallalarm eingegangen. Darauf hin sei die Kantonspolizei Graubünden und die Stadpolizei Chur ausgerückt.



«Sicher ist bisher, dass eine Person die Schalterhalle betreten hat, dort zwei Schüsse abgegeben und die Räumlichkeiten mit Bargeld wieder verlassen hat», so ein Polizeisprecher zu der «Südostschweiz». Der Mann konnte mehrere zehntausend Franken erbeuten. Er konnte jedoch nach kurzer Flucht in der Reichsgasse festgenommen werden. Die beiden Schüsse seien nicht gegen Personen gerichtet gewesen.

Die Personen, die sich zum Zeit des Überfalles in der Schalterhalle aufgehalten haben, seien nicht verletzt worden. Ein Care-Team kümmere sich nun um diese Personen.

Raubüberfall auf Bank in Chur

Eine Person wurde festgenommen. Keine Personen verletzt. Die Kantonspolizei Graubünden sowie Stadtpolizei Chur steht mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Zurzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

#RaubüberfallChur — Kantonspolizei GR (@KapoGR) February 13, 2020

Ambulanz vor Kantonalbank

«Viele Polizeiautos, auch zivile und diverse Polizisten stehen rund um die Kantonalbank», sagt eine Person, die in der Nähe der Kantonalbank arbeitet zu 20 Minuten. «Alle Eingänge sind abgesperrt. Man sieht Polizisten mit Maschinenpistolen.» Auch eine Ambulanz stehe bereit.

Eine andere Person die ganz in der Nähe arbeitet erzählt, sie hätte «fast ein Herzchriesi» bekommen, als sie den Polizeieinsatz bemerkte. Sie wollte schon die Storen von ihrem Geschäft herunterlassen, um sich sicher zu fühlen. «Wenn da jemand mit einer Waffe herumläuft, da kann wer weiss was passieren.» Doch schliesslich hätte man sie beruhigen können und ihr gesagt, dass keine Gefahr bestehe.

(jeb/20 Minuten)