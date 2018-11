Arbeiter stürzt vier Meter in die Tiefe und stirbt

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Schiers Pusserein ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Der 53-jährige Arbeiter wollte am Morgen eine Richtschnur auf dem teils abgedeckten Dach einrichten. Dabei stürzte er vom Dach und fiel vier Meter auf den betonierten Stallboden.

Wie es zum tödlichen Unfall kommen konnte, wird nun von der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei Graubünden untersucht. Im Einsatz standen ein Ambulanzteam der Flury Stiftung und ein Rega-Helikopter.





(20 Minuten)