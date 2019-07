Ist die Polizei so stylisch wie die Festivalgänger?

In einem Facebook-Beitrag schreibt die Kantonspolizei Thurgau, dass sie am Openair Frauenfeld ein beliebtes Foto-Sujet gewesen sei. Für die Schlussbilanz des Mediendienstes wurden auf dem Gelände ohnehin einige Bilder von den uniformierten Polizisten geschossen. «Einige Besucher fragten dann, ob sie mit unseren Polizisten Fotos machen dürfen», sagt Polizeisprecher Matthias Graf. «Es herrschte eine friedliche Stimmung. So machte das ganze natürlich Spass.»

In den Kommentaren des Facebook-Beitrags kommen die Polizisten gut an. «Cooli Sach», schreibt eine Userin. «Mega, dass ihr so Späss mitmached», heisst es in einem anderen Kommentar.

Es käme zwar nicht regelmässig vor, trotzdem war es laut Graf nicht das erste Mal, dass die Polizisten um gemeinsame Fotos gebeten wurden.

(mwa)