Auf Youtube kursiert ein Video von einer Raserfahrt. Ein Journalist aus Frankreich, der für Automagazine arbeitet, kommentiert das Video. Auf französisch sagt er: «Wir sind hier auf einer Autobahn ohne Tempobegrenzung. Vor uns ein Tesla Model S und wir haben bei Tempo 250 keine Probleme zu folgen.» Er selber sitzt auf dem Beifahrersitz eines Porsche Taycan. Beide Autos sind vollelektrisch.

Strafen für Raser in der Schweiz



Als Raser gilt, wer auf der Autobahn mehr als 80km/h zu schnell fährt. Das Gesetz sieht in solchen Fällen einen Ausweisentzug von mindestens zwei Jahren vor. Zudem müssen die Richter Raser zu einer Freiheitsstrafe verurteilen. Diese kann auch bedingt ausgesprochen werden. Ausserdem kann die Staatsanwaltschaft eine Sicherstellung des Autos anordnen. Das Gesetz wird derzeit überarbeitet. Die Politik will es entschärfen.

Im Video schwenkt der Franzose mit der Kamera auf die Tempoanzeige und dort leuchtet hell die Zahl 250 auf. Er hatte das Gefühl, er sei auf einem Autobahnabschnitt ohne Tempobegrenzung in Deutschland unterwegs. Das war aber nicht der Fall. Laut vol.at fuhren die beiden Autos auf der Rheintalautobahn A14 zwischen Dornbirn und Hohenems (A) mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Auf dem 28 Sekunden langen Originalvideo sind nur einige Sekunden mit 250 km/h zu sehen. Danach nimmt der Franzose die Ausfahrt Hohenems/Diepoldsau SG. Der Bordcomputer des Porsche zeigt nur noch 32 Kilometer Reichweite an.

Polizei ermittelt

Der Autofan hat das Video bereits Anfang Oktober auf Youtube hochgeladen. Am Mittwoch wollte er die Aufnahmen gegenüber 20 Minuten nicht weiter kommentieren. Der Polizei war das Video bisher nicht bekannt. Bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg heisst es: «Wir kennen das Video erst aus den Medien. Umgehend haben wir Ermittlungen eingeleitet.» Die Polizei bestätigt zudem, dass auf dem Streckenabschnitt, der im Video zu sehen ist, Tempo 130 gilt.

Porsche verfolgt Tesla mit 250 km/h auf Autobahn

«Der Polizei ist der Urheber des Videos bekannt», sagt der zuständige Sachbearbeiter weiter. Ihm drohen nun rechtliche Schritte. Falls es zu einer Anzeige kommt, wird den Betroffenen die Fahrerlaubnis für Österreich für mindestens ein halbes Jahr entzogen. Zudem kann es eine Busse geben von bis zu 2180 Euro. In der Schweiz würden die Raser deutlich härter bestraft und eine Freiheitsstrafe bekommen (siehe Box). In Österreich würde eine solche nur drohen, wenn den Rasern eine Gefährdung von Dritten nachgewiesen werden kann.

Diskussionen um Verhalten

In den Kommentaren unter dem Youtube-Video kochen die Emotionen hoch. Ein User schreibt zudem: «Auf dem Abschnitt gibt es Kameras der Polizei. Viel Spass.» Auf Nachfrage bestreitet dies die Polizei. Eine Vielzahl der User kritisiert die Beteiligten für das Video. Sie fragen sich, wie dumm man sein müsse, um nicht zu merken, dass es eine Tempobegrenzung gibt.

Ein User schreibt, er sei ein Bekannter des französischen Journalisten. Dieser sei ein Spezialist für elektrische Autos. Das Video sei im Rahmen eines Tests für ein Magazin entstanden. Auf dem Kanal des Urhebers gibt es tatsächlich zahlreiche Beiträge zu elektrischen Autos. Und nicht selten wird ein hohes Tempo gefahren.

