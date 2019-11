Mann (57) wird von Dumper erdrückt

Am Freitag um 8.40 Uhr geriet in der Sägenbachstrasse in Lütisburg SG ein 57-jähriger in der Region wohnhafter Portugiese während Arbeiten in einem Kieswerk unter einen Dumper und wurde eingeklemmt.



Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, fuhr der Mann vermutlich mit seinem Dumper auf eine Anhöhe in der Kiesgrube, um dort Betonelemente aus der Kippmulde abzuladen. Beim zurücksetzten dürfte der Dumper mit der rechten Hinterachse zu nahe an den Abgrund geraten sein. Der Dumper muss dadurch die Bodenhaftung verloren und mehrere Meter in eine Grube hinab gefallen sein.

Dort wurde der 57-jährige Arbeiter unter dem Dumper eingeklemmt. Er verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte auf der Unfallstelle. Im Einsatz standen die zuständige Feuerwehr, die Rettung, der Notarzt sowie mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen. Die genaue Unfallursache wird nun durch Spezialisten abgeklärt.

(jeb)