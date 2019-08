Priester missbrauchte minderjährigen Buben

Der beschuldigte Priester arbeitete bis vor Kurzem noch in der Region Goldach. Nun wurde ihm vom Bistum St. Gallen jede seelsorgerische Tätigkeit per sofort untersagt, heisst es in einer Mitteilung. Der Priester soll sexuelle Übergriffe gegen einen Minderjährigen ausgeübt haben. Bei der ersten Tat 1987 war der Bub 13-jährig.

Das zuständige Bistum hat erst vor vier Monaten von den Verbrechen erfahren und erstattet umgehend Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Dies obwohl die Tat bereits verjährt ist und als solche nicht mehr gerichtlich verfolgt und somit bestraft werden kann. Gleichzeitig hat der Bischof des Bistums St. Gallen Anzeige in Rom erstattet, wo ein kirchenrechtliches Verfahren eröffnet. Bis zum Zeitpunkt der Meldung hatte das Bistum keine Anzeichen, dass der Priester jemanden belästigt haben könnte.

Priester geständig

Der beschuldigte Priester hat die damaligen sexuellen Übergriffe gegen den heute 46-jährigen Mann zugegeben. Er bereut sein Handeln zutiefst. Weitere Opfer haben sich keine gemeldet.

Der Bischof ist tief betroffen über den Missbrauch durch einen Priester aus dem Bistum St.Gallen. Er hat das Opfer als Vertreter der Kirche um Verzeihung gebeten. Seit 2002 gibt es am Bistum ein Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe, an welches sich Opfer wenden können. Zugrunde liegt ein umfassendes Schutzkonzept. Besonders in den Bereichen Prävention und Sensibilisierung werden laufend Massnahmen umgesetzt, um Missbrauchsfällen entgegenzuwirken.

(mig)