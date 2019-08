Prügelopfer rettet sich blutend zur Polizei

Eine unbekannte Tätergruppe, bestehend aus mehreren Männern, griff am Samstag zwischen 0.05 Uhr und 0.25 Uhr auf der Hauptstrasse in Rorschach unvermittelt von hinten einen 45-jährigen Fussgänger an. Die Täter schlugen ihm in den Nacken, worauf er zu Boden fiel.

Anschliessend wurde er mit weiteren Schlägen am ganzen Körper traktiert, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Ein 33-jähriger Passant kam dem am Boden liegenden Eritreer zur Hilfe.

Täter ergriffen Flucht

Daraufhin flüchteten die Täter, blieben allerdings in der Nähe. Der hilfeleistende Mann führte den Verletzten auf die andere Strassenseite. Währenddessen lief einer der Schläger den beiden nach. In der Folge kam es zu einem Gerangel, das angeblich auf dem Boden mitten auf der Strasse stattfand.

Der Verletzte konnte sich lösen und sich blutend zur Polizeistation Rorschach begeben, um Hilfe anzufordern. Die Auseinandersetzung auf der Strasse ging in der Zwischenzeit weiter. Dabei waren auch die mittlerweile zurückgekehrten Täter wieder involviert. Sie schlugen auf den am Boden liegenden 33-jährigen Mann ein. Aus unbekannten Gründen liessen die Täter schliesslich von ihm ab und flüchteten Richtung Stadtbahnhof. Beide Opfer mussten sich ambulant im Spital behandeln lassen.

Personen, die Angaben zu den Angreifern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rorschach, Tel. 058 229 61 30, in Verbindung zu setzen.

(20M)