Bei der Geburt waren die Pumas blind und taub

Mutter Joya brachte die beiden Pumas nach 90 Tagen Tragezeit im Aussengehege des Plättli Zoos in Frauenfeld zur Welt, wie es am Montag in einer Medienmitteilung des Zoos heisst. Die beiden Pumas, ein Weibchen und ein Männchen, sind gesund. Von ihren Paten wurden sie auf die Namen Dana und Sigi getauft.

Bei der Geburt waren die beiden blind und taub. Ihre Sinnesfähigkeiten bilden sich erst in der zweiten und dritten Lebenswoche richtig aus. Momentan haben die Jungtiere zur Tarnung noch ein geflecktes Fell. Die Flecken verlieren sie nach rund vier Monaten wieder.

Die Pumajungen kamen am 11. September gesund zur Welt. (Video: Plättli Zoo Frauenfeld)

Vater Django ist die ganze Zeit bei den Jungtieren. Auch wenn Pumas in der Natur Einzelgänger sind, erweist sich Django als sehr umsichtiger und gutmütiger Vater.

Normalerweise verbringen die Puma-Jungen ein Jahr im Plättli Zoo, bevor sie ein anderes Zuhause erhalten. Dies geschieht, um einen gesunden Gen-Pool in den Zoos zu erhalten. So lebt der letzte Nachwuchs der Pumas von 2018 nun in Dänemark.

So süss sind die Kleinen beim Spielen. (Video: Plättli Zoo Frauenfeld)

