«Das Monstertram raubt mir den Schlaf»

«Durch die neuen Fahrzeiten der Monstertram haben Anwohner nicht mal fünf Stunden Nachtruhe», schimpfte eine Frau aus Speicher AR gegenüber 20 Minuten. Der Grund: Die neuen Tango-Züge der Appenzeller Bahnen. Diese verursachen gemäss Anwohnern laute Pfeif- und Quietschgeräusche.

Auf mehreren Gemeinden gingen deswegen Beschwerden wegen zu hoher Lärmemissionen ein. «Wir haben bisher fünf Reklamationen betreffend der Bahnen bekommen, vorrangig wegen der quietschenden Räder», sagt Paul König, Gemeindepräsident von Speicher. Da das Thema von grosser Wichtigkeit für die Bevölkerung sei, nehme man sich dem Thema

Anfang Jahr in der Gemeinderatssitzung an, so König.

Quietschende Bahn treibt Anwohner in den Wahnsinn

Lärmmessung in Auftrag gegeben

Nicht nur in Speicher, sondern auch in Teufen gingen Meldungen wegen der quietschenden Züge ein. «Deswegen haben wir Lärmmessungen in Auftrag gegeben», sagt Reto Altherr, Gemeindepräsident von Teufen. Die erste solle möglichst bald erfolgen, die zweite, sobald es draussen wärmer ist. Sollten die Messungen ergeben, dass die Bahnen zu laut sind, muss die Gemeinde handeln: «Wir müssten uns dann mit der Appenzeller Bahn und dem zuständigen Bundesamt in Verbindung setzen», sagt der Gemeindepräsident.

Wetterbedingtes Problem

Den Appenzeller Bahnen ist das Problem bereits bekannt. «Bei uns gingen ebenfalls schon Beschwerden über die Feedback-Seite ein», sagt Sabrina Huber, Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen. Bei dem Quietschen handle es sich um ein sogenanntes «Kurvenkreischen», so Huber. Zwar arbeiteten die AB mit Hochdruck daran eine Lösung zu finden, doch die in Auftrag gegebenen Messungen seien zeitaufwendig: «Da die Intensität des Quietschens wetterabhängig ist, müssen unsere Beobachtungen über mehrere Wochen hinweg erfolgen.»

Laut Huber ist die Geräuschemission der Bahnen bei Regen, Schnee und hoher Luftfeuchtigkeit nämlich deutlich geringer als bei Trockenheit. Somit könnten die Bewohner von Speicher und Trogen immerhin ruhige Festtage haben – vorausgesetzt, dass die prognostizierten Niederschläge auch fallen.

Das Quietschen ist übrigens nicht das erste Problem mit den neuen Tango-Zügen. Bereits zwei Wochen nach der Inbetriebnahme mussten sie in die Reperatur. Grund: Bei vier der sieben Stadler-Züge war der Radverschleiss höher als erwartet.

(juu)