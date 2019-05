Rätsel um Einkaufswagen in Baumkrone

«Als ich heute morgen zum Fenster gegangen bin, war ich echt erstaunt. So was sieht man schliesslich nicht alle Tage», sagt Daniel Gremlich zu 20 Minuten. Der Schmuckdesigner bemerkte am Freitagmorgen, dass Unbekannte einen Einkaufswagen auf die Krone eines Baumes in der Fussgängerstrasse in Frauenfeld TG gehievt hatten.





Haben Sie schon ähnliche Streiche gespielt? Dann mailen Sie uns Ihre Story, am besten mit Foto oder Video und den Angaben dazu, wann und wo es entstanden ist, an Sind Sie ein Streichekönig?Haben Sie schon ähnliche Streiche gespielt? Dann mailen Sie uns Ihre Story, am besten mit Foto oder Video und den Angaben dazu, wann und wo es entstanden ist, an redaktion.sg@20minuten.ch

Gremlich vermutet, dass es sich dabei um einen Maturastreich handelt: «Wir haben so etwas früher auch gemacht.» Solange nichts beschädigt werde, betrachte er die ganze Aktion mit Humor. «Es war auf jeden Fall mal etwas anderes und es hat mich echt amüsiert», sagt er lachend. Deswegen hielt er den kuriosen Anblick auf einem Foto fest.

Keine Anzeige

Auch beim Werkhof Frauenfeld sieht man die Sache nicht so eng: «Es war mit grosser Wahrscheinlichkeit ein nächtlicher Bubenstreich», sagt Markus Wenger, Bereichsleiter Reinigung und Anlagenunterhalt. Bereits am Morgen habe man den Wagen entfernt. Laut ihm dauerte es nur wenige Minuten, den Einkaufswagen von dem Baum herunterzuholen. Da nichts zerstört wurde und der Einsatz verhältnismässig kurz gewesen sei, sieht Wenger von einer Anzeige ab.

Wer hinter der Aktion steckt, bleibt wohl ein Rätsel.





(juu)