Rätsel um Gestank im Hinterthurgau

«Heute Morgen bemerkte ich hier in Aadorf einen üblen Geruch», schildert eine Leser-Reporterin gegenüber 20 Minuten. Die 24-Jährige war nicht die erste, der der penetrante Geruch in die Nase stieg: «Meine Mama bemerkte ihn schon früher und der Pöstler meinte, dass er ihn bereits seit 6 Uhr morgens wahrgenommen hatte.» Doch nicht nur in Aadorf TG, sondern auch im benachbarten Elgg ZH und im zehn Kilometer entfernten Sirnach TG sei der Gestank bemerkt worden, berichteten Kollegen der Leser-Reporterin. Sie vergleicht den Geruch mit aufeinanderreibendem oder verbranntem Gummi.

Doch wie wäre man im Ernstfall vorgegangen, wenn also statt verrottendem Lauch eine Chemikalie ausgetreten wäre? Mediensprecher Mario Christen weiss Antwort: «Sollte es etwas ernstes sein, würde es eine Meldung über die Alarmapp geben.» Durch die Alter Swiss - App wird die Bevölkerung vor einer bevorstehenden Gefahr via Push-Benachrichtigung gewarnt und kann mögliche Verhaltensanweisungen bekommen.

Gegen 9 Uhr habe die Aadorfer Familie dann bei der Polizei angerufen. «Dort wurde uns gesagt, dass es sich eventuell um gärenden Kohl handeln könnte», erzählt die Leser-Reporterin. Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, bestätigt die Meldung. «Doch auch wir waren ratlos, was diesen komischen Geruch verursachen könnte», sagt Christen. «Wir erhielten mehrere Meldungen wegen Gestankes.» Deshalb rückte ein Mitarbeiter des Amts für Umwelt aus, um die Ursache und mögliche ausgetretene Substanzen zu testen.

Kein Kohl, sondern Lauch

Resultat: «Es ist denkbar, dass der Gestank von verrottetem Lauch stammt», erklärt der Mediensprecher. So soll eine Firma aus dem Bereich Matzingen/Stettfurt Lauch geerntet und die Reste wieder auf dem Feld verteilt haben. «Normalerweise pflügt man ein solches Feld danach. Dies war aber wegen den massiven Niederschläge der letzten Tage nicht möglich.» So sei der Lauch auf der Erde verrottet und sondere jetzt einen Gestank ab.

Die gute Nachricht ist, dass es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um einen organischen Prozess handelt, der für den Menschen nicht schädlich ist. Die genauen Abklärungen durch das Amt für Umwelt stehen noch aus. «Leider können wir den Geruch nicht einfach abstellen», so der Mediensprecher. Daher müssen sich die Bewohner der umliegenden Gemeinden wohl oder übel erst mal mit dem sonderbaren Geruch arrangieren.

«Nie im Leben ist das mein Lauch»

Simon Forster, Geschäftsleiter von Gamper Gemüse, teilt die Vermutung der Polizei nicht: «Wir haben den Lauch bereits am Mittwoch vor Weihnachten verstreut und am Donnerstagmorgen, als der Gestank gemeldet wurde, herrschten Minusgrade.» Und: «Nie im Leben stinkt der Lauch bis nach Aadorf.»

Bezüglich dem Gestank vom Lauch stellt Forster baldige Linderung in Aussicht. Er versichert, dass, sobald sich die Witterungsbedingungen entspannt haben, der Lauch gepflügt werden wird.

Eine Entsorgung in einer Biogasanlage sei bei Lauch nicht möglich: «Wenn wir den Lauch rösten, hat es am Stängel viel Erde. Und wegen der Erde nimmt ihn die Biogasanlage nicht an», so Forster. Anders bei Salat-Abfällen. Diese bringe er jeweils zur im Nachbardorf gelegenen Biogasanlage.



