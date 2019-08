Kurioses Video von Tomasee gibt Rätsel auf

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt Mario Bröhl gegenüber 20 Minuten. Der deutsche Fotograf war in den letzten Tagen in der Schweiz unterwegs, um die einzigartige Bergwelt festzuhalten. Dabei entdeckten er und sein Kollege inmitten der Bündner Landschaft etwas Ungewöhnliches: «Auf einem Felsen hat sich etwas bewegt. Ich dachte zuerst, es handle sich um einen Steinbock», so Bröhl.

Bei genauerem Hinsehen habe sich aber gezeigt, dass die vermeintliche Geiss aufrecht habe gehen können. Es scheine, dass das Wesen die Kamera bemerkte und schnellstmöglich das Weite gesucht habe. Diese kuriose Szene teilte der Münchner auf Instagram. «Ist das ein Tier oder ein Mensch?», fragt Bröhl seine rund 23'000 Follower.

«Video nicht bearbeitet»

Auch einen Tag nach der Begegnung mit dem rätselhaften Wesen hat Bröhl keine Ahnung, was genau er aufgenommen hat. «Es war locker über einen Meter gross und ich hab es aus einer Entfernung von rund 100 Metern gesehen», so der Fotograf.

Merkwürdig sei zudem gewesen, dass das aufrechtstehende Wesen ein Geweih gehabt habe. Gegenüber 20 Minuten versichert der Deutsche, dass das Video nachträglich nicht bearbeitet wurde.

Kryptozoologie: Tier oder Fabel?

