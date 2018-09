Rätsel um tanzende Feuerbälle am Himmel

Als Carmine Toto es sich am Samstag gegen 21 Uhr auf seinem Balkon in Au SG bequem machen wollte, entdeckte er ein merkwürdiges Objekt am Himmel: «Es war magisch, ich habe so etwas noch nie gesehen», sagt er zu 20 Minuten. Laut Toto hat sich das Objekt in Richtung Österreich bewegt. «Es hat wie ein fliegender Feuerwerkskörper ausgesehen», so der Mann. Vermutungen, was es sein könnte, hat Toto keine: «Ich habe nur noch blöd geschaut.»

Auch Raimund Fridrich, Mediensprecher von Skyguide, war Anfrage ratlos: «Ich habe keine Idee, was es sein könnte. Vielleicht Feuerwerk oder ein Polizeihelikopter?», mutmasst er. Skyguide zufolge wurde zu diesem Zeitpunkt nichts Verdächtiges registriert.

Rückfragen bei der Kantonspolizei St.Gallen und der Landespolizei Vorarlberg führten auch nicht weiter: «Uns liegen keine Informationen über einen Absturz oder Feuerwerkskörper zu diesem Zeitpunkt vor», sagte Bruno Metzger, Medienprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Zuschauer genossen das Spektakel

Erst Facebook bringt Licht ins Dunkel: Toto postete das Video auf seiner Seite und erhielt prompt dutzende Kommentare und Rückmeldungen. Des Rätsels Lösung: Besagtes Flugobjekt ist ein bemanntes Segelflugzeug, das vom Flugplatz Hohenems (A) aus gestartet wurde.

Markus Loss war als Zuschauer vor Ort: «Es ist üblich, bei Flugshows an den Flügelenden Rauchkörper zu zünden.» Der Flug habe rund sechs Minuten gedauert und sei vom Rundflugteam.at Flugplatz Hohenems ausgeführt worden, so Loss.

50 Jahre Flugpolizei

Ein Mitglied des Rundflugteams bestätigt: «Am nächsten Tag fand der Flugsporttag statt.» Als einleitende Aktion sei deshalb Samstagabend eine kleine Show geboten worden. «Geflogen wurde in einer Fox MDM 1. Diese wird sonst auch für Kunstflüge eingesetzt.» Die Fox sei sozusagen der Rolls Royce unter den Segelflugzeugen. Der Betriebsleiter des Flugplatzes Hohenems, Georg Fässler, bezeichnet den Flug als «besonderes Highlight». Anlass war das Fest zum 50-jährigen Bestehen der Flugpolizei Vorarlberg. Der Flug sei angemeldet gewesen und von einem sehr erfahrenen Piloten ausgeführt worden.

