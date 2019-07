Räuber hatte Waffe im Plastiksack dabei

Der Unbekannte betrat am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr die Bank an der Wilerstrasse und forderte von einem Angestellten Bargeld. Um der Forderung Druck zu verleihen, zeigte er eine Faustfeuerwaffe, die er in einem Plastiksack mitführte.

Es wurden ihm mehrere tausend Franken ausgehändigt, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Das Geld verstaute er in einem Plastiksack und verliess die Bank. Er flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Beim Täter handelt es sich um einen 45- bis 55-jährigen Mann, der etwa 170 Zentimeter gross ist. Er hat eine feste Statur und gräuliche Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein bläuliches T-Shirt, eine Sonnenbrille und eine schwarze Baseball-Mütze. Er sprach schlecht Englisch, was eventuell vorgetäuscht war. Er hatte einen rötlichen Plastiksack bei sich.

Personen, die Angaben zum Täter oder dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Uzwil, Tel. 058 229 51 30, zu melden.



