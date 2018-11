Rapper missachtet Dreh-Verbot in Kathedrale

Karim Russo alias Monet192 startet gerade in Deutschland durch. In der Schweiz sorgte der St. Galler dieses Jahr mit seinem Auftritt bei der SRF «Virus Bounce Cypher» für Aufsehen. Auf Youtube erreichte er mit zwei Singles über eine Million Views.



(Video: Youtube / Monet192)

Seine neue Veröffentlichung «Nokia» wurde nun schon über 100’000 mal geklickt. Doch der Clip sorgt für Ärger bei den St. Galler Kirchenverantwortlichen, wie FM1Today berichtet. Grund: Die Aufnahmen erfolgten ohne Genehmigung der Kirche. Dompfarrer Beat Grögli hatte Russos Management sogar explizit eine Absage erteilt.

«Wir mussten dem Künstler nach seiner Anfrage leider absagen. Für solche Sachen ist die Kathedrale nicht da», begründet Grögli gegenüber dem Online-Portal den Entscheid. Die Stiftskirche sei ein Ort der Andacht und nicht Kulisse für Rap-Videos.

Wie klar muss eine Absage sein?

Trotzdem drehte Russo in der Kathedrale. «Ehrlich gesagt war das eine ziemlich spontane Aktion und es kam dann auch ziemlich cool raus und hat schön ausgesehen», findet der 20-Jährige gegenüber FM1Today. Man habe sich um eine Bewilligung bemüht, doch sei keine klare Antwort zurückgekommen. «Schliesslich dachten wir uns: Wir probieren das jetzt einfach und wenn uns jemand aufhalten will, dann wird er es schon machen.»

Pfarrer Grögli lässt das nicht gelten: «Als zuständige Person muss ich Ihre Anfrage negativ beantworten», hatte er dem Rapper damals geschrieben. Eindeutiger könne er nicht antworten, so Grögli. Die Aussage von Russo bezüglich der Bewilligung sei frech.



Keine Konsequenzen seitens der Kirche

Ob der illegale Dreh Konsequenzen hat, ist noch offen: Man warte ab und schaue, was passiert, so Grögli. Immerhin spiele Russo einen Engel und die Kirche werde in einem guten Licht dargestellt. Russo seinerseits scheint auch offen für das Anliegen der Kirche: «Wenn der Pfarrer keine Freude daran hat, darf er sich gerne bei uns melden.» Das ist offenbar bereits geschehen: Er habe dem Management von Russo ein Mail geschickt und sein Befremden ausgedrückt, so Grögli.

(sav)