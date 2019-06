Raser (23) donnert mit 110 km/h durchs Dorf

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Samstagabend in Rorschacherberg SG eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurde ein 23-jähriger Bosnier mit einem an der Seebleichestrasse angehalten. Er hatte die Kontrollstelle mit seinem Wagen mit 110 km/h statt der erlaubten 50 km/h passiert. Der Raser musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben, wie es in einer Mitteilung der Kapo SG heisst.

Wann wird aus einer Tempoüberschreitung ein Raserdelikt?



Gemäss dem Rasergesetz, das seit 2013 in Kraft ist, hat eine «vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln, bei dem das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern» besteht, eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren zur Folge. Dieser Tatbestand ist automatisch erfüllt, wenn die Höchstgeschwindigkeit um folgende Werte überschritten wird:



-ab 40 km/h, wo das Tempolimit höchstens 30 km/h beträgt

-ab 50 km/h, wo das Tempolimit höchstens 50 km/h beträgt

-ab 60 km/h, wo das Tempolimit höchstens 80 km/h beträgt

-ab 80 km/h, wo das Tempolimit mehr als 80 km/h beträgt.



Als Minimalsanktionen bei Raserdelikten gilt ein Jahr Gefängnis bedingt und zwei Jahre Ausweisentzug.

Auch auf der Autobahn A13 bei Sevelen wurde ein 20-jähriger Autofahrer angehalten. Sein Auto wurde mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h gemessen. Auch er musste seinen Fahrausweis auf der Stelle abgeben.

(taw)